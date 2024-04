Zonhovense ex-kinesist krijgt 20 maanden cel voor aanranding minderjarigen

Een 46-jarige kinesist is door de rechtbank in Hasselt veroordeeld tot 20 maanden cel met uitstel voor aanranding. In zijn voormalige praktijk in Zonhoven zat hij aan de borsten en in de onderbroek van acht klanten, onder wie zeven minderjarigen. Volgens de kinesist zelf ging het om een vorm van drukpuntentherapie. De kinesist zal niet naar de cel moeten. Maar het feit dat hij schuldig werd bevonden, brengt de slachtoffers rust.

In 2019 kwamen de wanpraktijken aan het licht na een klacht bij het centrum voor kindermishandeling. Het slachtoffer klaagde over ongepaste aanrakingen door de Zonhovense kinesist. Een jaar eerder was de naam van de kinesist ook al gevallen bij een sectororganisatie. Ook een stagiaire en collega’s stelden zich luidop vragen over de werkmethode van de veertiger.

De Zonhovenaar heeft altijd zijn onschuld volgehouden. Toch is de veertiger deze ochtend schuldig bevonden aan aanranding. Naast 20 maanden cel met uitstel, speelt de ex-kinesist zijn rechten voor vijf jaar kwijt en is hem een beroepsverbod van vijf jaar opgelegd. Daarnaast is hij de slachtoffers een vergoeding van meerdere duizenden euro’s verschuldigd. De ex-kinesist kan nog steeds naar het hof van beroep in Antwerpen trekken.

Later volgt meer in het TVL Nieuws.