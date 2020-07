Zuhal Demir pakt waterproblemen in landelijke gebieden aan

'Zet toeristen uit besmette gebieden in quarantaine, anders importeren we het virus zoals eerder gebeurde tijdens de krokusvakantie in februari', dat zegt Geert Molenberghs, professor biostatistiek aan de UHasselt. In de regio Catalonië in Spanje is er een nieuwe corona-uitbraak. 200 000 inwoners moeten opnieuw in lockdown. Wie vanuit de getroffen regio naar ons land reist, zou in quarantaine moeten en laat zich best testen op het virus. Het is een oproep, geen verplichting, want daarvoor bestaat geen wettelijk kader. Jammer, volgens Molenberghs, een verplichting zou beter zijn voor de volksgezondheid.