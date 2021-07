Zuid-Limburg getroffen door wateroverlast, ook vandaag code oranje

Een wolkbreuk heeft gisterenavond in het Zuiden van Limburg voor wateroverlast gezorgd. In Bilzen en vooral in Riemst kwamen verschillende straten blank te staan door de hevige regenval. Ook vandaag worden er regenbuien verwacht in onze provincie. Deze voormiddag vindt er overleg plaats met gouverneur Jos Lantmeeters.

Bij de brandweer van de hulpverleningszone Oost-Limburg liepen gisterenavond meer dan veertig meldingen binnen. Vooral Riemst werd zwaar getroffen door het noodweer. Onder meer in Val-Meer, Vroenhoven en Heukelom liepen straten onder en stroomde het water ook binnen in enkele woningen. Ook de Bolderstraat in Zichen-Zussen-Bolder en een groot deel van de Maastrichtersteenweg kwamen onder water te staan. Vanuit Bilzen werden er zandzakken aangeleverd aan de zwaarst getroffen gebieden in Riemst. Ook in Bilzen was er wateroverlast, onder andere in Rosmeer.

Ook vandaag geldt nog steeds code oranje in Limburg. Het risico op overstroming blijft groot. Het zwaartepunt van het noodweer wordt voorlopig in de namiddag verwacht in het zuidoosten van ons land. Deze voormiddag vindt er overleg plaats met gouverneur Jos Lantmeeters. Het noodnummer 1722 wordt geactiveerd en kan gebeld worden voor niet-levensbedreigende hulp (wateroverlast, stormschade...). Zo blijft het noodnummer 112 vrij voor de echt levensbedreigende noodoproepen.

Later volgt meer in het TVL Nieuws.