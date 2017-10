Zware brand op Corda Campus legt oude Philipshal in de as

- In Lummen is een goed ingeburgerd Irakees gezin na een verblijf van drie jaar in ons land opnieuw op de vlucht geslagen omdat hen een gedwongen uitzetting boven het hoofd hing. De leerlingen van basisschool Wondere Wereld betreuren de verdwijning van drie klasgenootjes. - 76 van de 100 Hasselaren die onze redactie heeft aangesproken, hebben geen probleem met het feit dat het zwembad van Hasselt een avond lang voorbehouden wordt aan vrouwen. 5 van de 100 Hasselaren hebben er wel een probleem mee dat mannen niet toegelaten zijn. - Sportartsen waarschuwen voor privacy problemen met de polsbandjes voor spelers van KRC Genk.- En vijf jaar na de sluiting van Ford Genk is de grote uitdaging voor de Limburgse economie niet om nog meer jobs te scheppen, maar om de bestaande jobs in te vullen. Dat zegt de topman van het Ondernemersplatform in de TVL-reeks over de incubatoren.