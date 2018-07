Een Hitlerparodie kost een kandidaat van N-VA in Zonhoven zijn plaats op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. De man blijft ondanks de commotie wel actief binnen de partij.* 2018 is een grand cru-jaar voor de kersenteelt. De Belgische Fruitveiling verkocht dit jaar al meer dan twee miljoen kilo kersen en dat is uitzonderlijk veel.* STVV begint morgen aan de nieuwe competitie met een verrassende nieuwe kapitein. Jordan Botaka neemt de aanvoerdersband over van Steven De Petter.* En iedereen hoopt op goed weer bij een trouwfeest. Maar wat als je trouwt bij temperaturen tot 37 graden. We zochten het vanmiddag uit in Hasselt.