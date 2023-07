Zwemkampen Hasselt razend populair omdat kinderen niet meer leren zwemmen op school

- De politie pakt een Lommelaar op voor poging tot doodslag nadat hij op een agent inrijdt en drie combi's vernielt.- Volgens zijn vriendin kan Jasper Philipsen nog een etappe in de Tour winnen. De Vlam van Ham is nu al de eerste Belg in 25 jaar die 4 Tourritten wint. - In Hasselt zijn deze zomer de zwemkampen razend populair omdat kinderen niet meer leren zwemmen op school. Ouders willen dat ze het toch leren.- Het Onze-Lieve-Vrouwebeeld dat de hoofdrol speelde bij de Kroningsfeesten in Tongeren, geeft de aftrap voor een campagne die Vlaamse topkunstwerken in de kijker zetten op 75 locaties.- En Italiaanse kunstkenners zijn lovend over de nieuwe expo van de Truiense kunstenaar Koen Vanmechelen in Trento. We hebben opnieuw een verlag van Bart Husson in Italië.