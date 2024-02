In derde nationale B gaat KVK Wellen op bezoek bij de 13e in de stand Witgoor Dessel. Wellen, dat op een comfortabele zevende plaats staat, won vorig weekend met maar liefst 8-1 van Eksel. Toch is het uitkijken, want de vorige wedstrijd in Wellen eindigde op een 1-1 gelijkspel.