In de motorcross vond vandaag de Grote Prijs van Zweden plaats. Jago Geerts verdedigde in Uddevalla zijn leidersplaats in het WK bij de MX2. Na de vorige GP in Lommel beschikte hij over een bonus van 23 punten op zijn eerste achtervolger Tom Vialle. En ook Liam Everts is van de partij in Zweden, hij staat voorlopig 13e in het WK.