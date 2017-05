In het handbal waren we dit weekend toe aan de eerste wedstrijd van de titelfinale tussen Callant Tongeren en Achilles Bocholt. Tongeren stond al zeven keer in een finale om het kampioenschap en kon er daar zes van winnen. Bocholt is de titelverdediger en won dit seizoen al de beker én de Beneleague. De Noordlimburgers wilden graag de triple. De belangen waren dus groot voor de eerste wedstrijd in de Eburons Dome in Tongeren.