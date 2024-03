door Ron Cornelissen

De 15-jarige Thibe Berckmans uit Lommel doet aan boogschieten en is lid van de club De Oude Stam in Pelt. Hij is momenteel Limburg kampioen bij de U18 en haalde ook al de titel van Vlaams én die van Belgisch kampioen. Momenteel traint hij drie tot vijf keer per week indoor op de Olympische afstand van 18m, maar ook buiten begint hij aan de 60m. Ron Cornelissen zocht hem op in de schietclub in Pelt.