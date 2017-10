We beginnen vandaag uiteraard met de schitterende prestatie van Nina Derwael op het WK turnen in Canada. Op haar favoriete nummer, de brug met ongelijke leggers, behaalde de Truiense gisteren een bronzen medaille. En dat deed nog geen enkele Belg haar voor. Na de 8ste plaats in de allroundfinale en de Europese titel eerder dit jaar schrijft Nina Derwael dus opnieuw een stukje geschiedenis. Tom Kums sprak zonet met haar via Skype.