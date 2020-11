In het volleybal stond gisteren de Limburgse derby op het programma tussen Greenyard Maaseik en Tectum Achel. Beide teams plaatsten zich deze week voor de halve finale van de beker en dat was vooral voor Achel een opsteker. Voor de felgeplaagde Noord-Limburgers was het de eerste overwinning van het seizoen. Maar of dat ook voldoende was om Maaseik te verontrusten, was maar de vraag. De Limburgse volleybalderby was ook live te volgen op onze zender.