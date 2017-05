Dames Sint-Truiden zetten eerste stap richting handbaltitel

In Sardinië is vrijdag de Ronde van de Italië van start gegaan met twee Limburgers aan de start: het BMC-duo Ben Hermans & Dylan Teuns. Beide heren rijden in dienst van kopman Tejay Van Garderen, maar hopen ook zelf hun kans te kunnen gaan en zo een rit te winnen. Onze reporter Annelore Cleuren is momenteel in de Giro en zocht beide heren vanmorgen op voor de start van de derde rit.