In TVL Sportcafé krijgen we morgen het bezoek van de Head of Football van Racing Genk, Dimitri de Condé. En in Limburg International hielden we halt in sporthal de Koekoek in Achel. Daar maakt de Tsjech Matous Drahonovsky al twee seizoenen het mooie weer bij Tectum Achel. Drahonovsky zet momenteel alles op zijn volleybalcarrière, maar is ook een begenadigd student.