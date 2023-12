Door de nederlaag van het nummer 5, Aalsmeer, in Bocholt, kon Sporting Pelt een goede zaak doen in de stand. De Noord-Limburgers kennen een kwakkelseizoen, maar mikken nog steeds op een plaats in de top 4 en het ticket voor de final four van de BENELeague. Maar dan moest Pelt eerst en vooral afrekenen in het Dommelhof met een andere concurrent voor de top 4: het Nederlandse Hurry Up.