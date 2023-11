In het zaalvoetbal kreeg Full Hasselt vrijdagavond Anderlecht over de vloer. Anderlecht domineert het Futsal in eigen land al jaren en speelt ook Europees op hoog niveau. Maar toch konden de mannen van Full Hasselt de bezoekers vrijdag even doen zweten. De Hasselaren staan momenteel in de top 5 en hopen daar ook te blijven.