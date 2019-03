In het handbal heeft Bocholt de reguliere competitie in stijl afgesloten. Het won op de slotspeeldag van de BENE-League van titelconcurrent Visé met 33-31. Bocholt gaat zo ook zeker als leider de final four in. Maar dé wedstrijd van dit weekend was die tussen Hasselt en Tongeren. Zij vochten onderling uit wie er naar de play-offs gaat. En dus ook volgend seizoen uitkomt in de BENE-League. De verliezer moet z'n vel proberen te redden in de play-downs.