In het wielrennen was het vanmiddag aan de grote kanonnen in de Ronde van Vlaanderen. Daar won Mathieu van der Poel voor Wout van Aert. Gisteren reden de beloften om de Belgische titel. En daarin haalde Jordi Meeus het in een massasprint. De Lommelaar zet zo een uitroepteken achter een sterk seizoen. Volgend jaar wordt hij prof en rijdt hij voor Bora, het team van Peter Sagan.