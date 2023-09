door Jeroen Houben

De Alverberg in Hasselt was vanmiddag tot in de nok gevuld. En dat voor de Davis Cup tennis. België bekampt daarin Oezbekistan om het behoud in wereldgroep 1. En het was zeker uitkijken naar het dubbelspel met het duo Sander Gillé en Joran Vliegen. Zij probeerden ons land op een 2-1 voorsprong te brengen.