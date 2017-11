Sport Handbal: Bocholt leider, mede dankzij Initia Hasselt

embed

In het handbal heeft Achilles Bocholt de leiding genomen in de Beneleague. Bocholt versloeg in eigen huis Hurry-Up simpel 43-34. Initia Hasselt hielp Bocholt een handje want het won van de tot nu toe ongeslagen leider Lions. En in Sporting Nelo-Tongeren deden bezoekers een slechte zaak.