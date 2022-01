Hoogspanning op Stayen: "Nooit meegemaakt. Eigen supporters waren tegen ons."

In het volleybal ontving Greenyard Maaseik gisteren seizoensrevelatie Menen. De West-Vlamingen kondigden eerder deze week aan dat ze op het einde van het seizoen stoppen op het hoogste niveau. Verrassend, want Menen stond net achter Maaseik op een vierde plaats. Maaseik wilde op zijn beurt uit de winterdip klimmen, want de mannen van Banks konden in december en januari enkel maar van Waremme winnen. Het kon daarbij ook terug rekenen op de steun van de supporters, die voor het eerst sinds lang terug binnen mochten.