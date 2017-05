Katrien Gielen & Liesbeth Mouha winnen BK-manche beachvolley in Hechtel

In het handbal kon Achilles Bocholt gisteren zichzelf opvolgen als landskampioen. Bocholt had de eerste wedstrijd in Tongeren gewonnen en kon de de klus in eigen huis afmaken als het opnieuw won van de Eburonen. De Damburg in Bocholt zat dan ook tot de nok vol voor de tweede en mogelijk beslissende wedstrijd van de playoff-finale.