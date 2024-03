Welkom terug. Deze sportuitzending beginnen we met veel plezier met de sportprestatie van het weekend. Het eerste monument voor Jasper Philipsen, want gisteren was hij de beste in Milaan-San Remo. Philipsen overleefde knap de laatste beklimming van de dag, de Poggio, en in de sprint was hij de snelste van een uitgedunde kopgroep. De Vlam van Ham is niet alleen de snelste man in massasprints, voortaan staat hij ook op de eerste rij voor de voorjaarsklassiekers.