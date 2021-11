Beginnen doen we met de Rode Duivels. Want onze nationale ploeg heeft zich gisteren officieel geplaatst voor het WK in Qatar in 2022. In het eigen Koning Boudewijnstadion zette het met 3-1 Estland opzij. En voor het eerst sinds lang gebeurde dat met 6 Limburgers in de selectie. Waaronder nieuwkomer Dante Vanzeir. Ook al zat ie dan in de tribune. Jeroen Houben zocht de ouders en zus van Vanzeir om eens te polsen hoe zij de voorbije dagen beleefd hebben.