door Jeroen Houben

In Beringen vond vandaag de tweede manche van het BK waterski plaats. En daarbij was het vooral uitkijken naar Hasselaar Tim Lisens. Hij is regerend Belgisch kampioen en behoort ook internationaal bij de absolute top. Geen wonder dat Lisens ook nu weer dé uitgesproken favoriet is voor het BK. Mede doordat sommige concurrenten door corona een sabatjaar inlassen.