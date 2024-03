Geen voetbal in eerste klasse A en B dit weekend en dus beginnen we Score vandaag met de ongemeen spannende titelstrijd in tweede nationale B. Belisia liet gisteren punten liggen op bezoek bij Lebbeke. De Bilzenaren moesten in de toegevoegde tijd de 2-2 incasseren. Dat betekende dat Sporting Hasselt weer aan de leiding kon komen. Dan moest het in eigen huis wel voorbij Tongeren. In de heenwedstrijd verloor Sporting nog met 3-2 van de Eburonen.