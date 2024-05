Groot feest in Hasselt gisterenavond. Want in de eindronde won Sporting Hasselt met 1-0 van Ninove en verzekert zich zo van de promotie naar eerste nationale. Al is er nog een maar. Omdat Oostende en Patro Eisden nog geen licentie beet hebben voor 1B, is de promotie onder voorbehoud. Het kon de pret niet drukken in Hasselt, al was het bibberen tot in de allerlaatste seconde.