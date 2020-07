Lize Broekx & Hermien Peters moeten Olympische droom een jaar uitstellen

En dan is het tijd voor Buiten de Lijnen en een frisse duik in het water. GZV Neptunus in Genk is de enige schoonspringclub in onze provincie. Voor onze reeks over niet-alledaagse sporten wilde onze journaliste Margo Ombelets wel eens weten of ze elegant van de 1- en 3-meter-plank kon duiken. Of het haar ook gelukt is, ziet u in aflevering 3 van Buiten de Lijnen.