Oekraïner Nazar Hetman (Greenyard Maaseik) tussen oorlog & volleybal

door Tom Kums

In het volleybal heeft Tectum Achel de reguliere competitie afgesloten met een 1-3-overwinning bij Aalst. Greenyard Maaseik spoelde de Europese uitschakeling tegen Roeselare door met 3-1-winst. Haasrode-Leuven werd het kind van de rekening. Bij Maaseik stond de jonge Oekraïner Nazar Hetman de volledige wedstrijd tussen de lijnen. Hetman is 19 en aan zijn eerste seizoen in het Maasland bezig. En dat terwijl in zijn thuisland nu bijna een jaar een oorlog woedt. Tom Kums sprak met de jonge Oekraïner die gisteren voor het eerst in meer dan een jaar herenigd werd met zijn moeder.