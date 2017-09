Supporters misnoegd na nieuwe wanprestatie van Racing Genk

In de Ethias Arena in Hasselt vond de eerste editie van de 'World Combat Cup' plaats. Dit evenement maakt deel uit van een internationaal kwalificatietoernooi voor Kickbox en MMA gevechtssport. Zowel lokale als internationale vechters streden om een plaatsje in de finale, die door zal gaan in Nederland. De eerste editie van het evenement was meteen een schot in de roos, want er kwamen maar liefst tweeduizend bezoekers opdagen.