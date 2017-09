Met Patro Eisden tegen Lommel stond er in de eerste amateurliga de enige Limburgse derby in die reeks geprogrammeerd. Bij Patro moeten ze weer een hele groep jonge spelers inpassen, en dat vergt meestal tijd. Lommel gaat dit seizoen voluit voor de titel en moet er dus staan. Of het echt een duel werd tussen David en Goliath zien we in volgend verslag.