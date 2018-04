Noliko Maaseik krijgt volgend seizoen het gezelschap van Avoc Achel in de Liga A. Avoc werd drie weken geleden al kampioen in de Liga B en promoveert zo voor het eerst in de clubgeschiedenis naar het hoogste niveau. Tenminste als het een licentie krijgt. Maar daar twijfelt niemand nog aan in Noord-Limburg. De club wil zowel op sportief als structureel vlak een blijver worden in de Liga A.