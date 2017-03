STVV wint van Eupen, maar beëindigt contract met Tchenkoua

In de eerste amateurliga verloor Sporting Hasselt gisteren bij White Star Brussels met 1-0. En Patro Eisden ontving zaterdagavond dan weer Beerschot-Wilrijk. En dat is nog altijd de ongenaakbare leider in de reeks. De komst van de Kielse Ratten zorgde voor een bijna vol huis in het Sportpark. Waar de thuisploeg dan weer volop geloofde in een stunt.