Tectum Achel op koers voor Europees volleybal: "Willen we nog niet over praten."

Het gaat van kwaad naar erger bij handbalclub Hubo Initia Hasselt. Want het verloor zaterdag haar eerste wedstrijd in de play-downs. In de eigen Alverberg was tegenstander Sasja te sterk voor de Hasselaren. De partij eindigde op 22-26. Beide teams maken in een best of five uit wie volgend jaar nog in de BENE-League mag aantreden.