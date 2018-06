Tom Robyns (Initia Hasselt) & Sarina Leenen (Sint-Truiden) speler en speelster van het jaar

Een minder bekende sport in Limburg is het rolhockey. Het is te vergelijken met ijshockey, maar dan op rolschaatsen. Tot 1995 had Hasselt met hockeyclub Kurink een team op topniveau. Maar door een gebrek aan opvolging hield de club ermee op. Enkele jaren geleden begonnen dezelfde spelers een veteranenploeg. Met als hoogtepunt een vierde plaats op het EK in Spanje vorig jaar.