Vooruitblik Voetbaljaaroverzicht

Geen droomdebuut gisteren voor de kersverse trainer van Racing Genk, Philippe Clement. In eigen huis gingen de Limburgers met 2-3 de boot in tegen KV Kortijk. De winning goal van de West-Vlamingen in de slotseconden was een mokerslag, na een wedstrijd waarin ook de ref erg bekritiseerd werd. Genk mag zich wel optrekken aan de manier waarop ze zich met tien terug in de wedstrijd knokten.