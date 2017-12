1 op de 5 bussen in Limburg rijdt niet door nationale actie

In Zutendaal is de figuurlijke eerste spade in de grond gezet voor het herbouwen van de brug van de N730 over het Albertkanaal en het plaatselijk verbreden van het kanaal. De Vlaamse Waterweg verhoogt alle bruggen over het kanaal zodat schepen meer containers kunnen laden. Na Zutendaal volgen Eigenbilzen en Stokrooie.