325 dodelijke slachtoffers, 1.684 nieuwe besmettingen,

Er zijn de afgelopen 24 uur 325 doden door het coronavirus gerapporteerd in België, 114 uit de ziekenhuizen en 211 buiten het ziekenhuis, vooral in woonzorgcentra. Daar komen nog eens 171 bijkomende overlijdens in de periode 18 maart en 31 maart in Vlaamse woonzorgcentra. In totaal zijn nu 3.019 mensen overleden, zegt viroloog Steven Van Gucht van het Nationaal Crisiscentrum.

In de ziekenhuizen zijn 462 nieuwe patiënten opgenomen, gisteren ging het nog om 459 nieuwe opnames. Er liggen momenteel 5.610 patiënten in het ziekenhuis, dat is een stijging in vergelijking met gisteren. Op intensieve zorgen liggen nu 1.278 personen, een daling van 7. De bedden zijn er voor 58 procent bezet. 993 patiënten worden beademd. 404 personen mochten de afgelopen 24 uur het ziekenhuis verlaten, dat brengt het totaal aantal genezen patiënten op 5.568.

In België zijn de afgelopen 24 uur 1.684 nieuwe besmettingen vastgesteld. In totaal zijn er 26.667 bevestigde gevallen van besmetting in ons land.

Het crisiscentrum vraagt om ook tijdens het paasweekend de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus te blijven volgen, hoe moeilijk dat ook is. "We mogen het virus geen vrij spel geven, laat alle inspanningen niet voor niets geweest. Blijf solidair, blijf volhouden, blijf zorgen voor uzelf en voor elkaar."