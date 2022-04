10.000 bezoekers beleven bloesemvreugde in Sint-Truiden tijdens toeristisch toppaasweekend

Het mooie weer van de voorbije dagen lokte zo’n 10.000 bloesembewonderaars naar de wandel- en fietsroutes tussen de boomgaarden van Sint-Truiden. Op de fietsroutes kleurden de tellers rood. Richting knooppunt 189 vonden meer dan 8.000 fietsers de weg naar de bloesems. In de fietspunten van Sint-Truiden werden 144 fietsen verhuurd. Ook de bloesembars kennen een grote toeloop. ‘De bloesems blijven de populairste reden om een uitstap richting Haspengouw te maken’, aldus schepen van Toerisme Nina Kvikvinia. ‘Via onze toeristische website bezochten maar liefst 55.442 personen de bloesemmeter die in de laatste week van maart online kwam te staan om zo een trip te plannen naar de bloesems. We zijn natuurlijk verheugd dat die bezoekersaantallen de cijfers van 2019 opnieuw evenaren en zelfs overtreffen. Het doet onvoorstelbaar veel deugd dat Sint-Truiden na twee jaar weer overloopt van de bloesemvreugde'.

Ook de logiesuitbaters in Sint-Truiden kijken tevreden terug op de paasperiode. Tijdens het paasweekend waren de meeste logies volledig volgeboekt en ook op het tijdelijke kampeerterrein heerste er een gezellige drukte. Dankzij het vernieuwde toeristische aanbod kunnen bezoekers de Haspengouwse bloesems op uiteenlopende manieren bewonderen. ‘Een fikse fietstocht of gezellige schemerwandeling langs de geurige boomgaarden staat garant voor een onvergetelijke herinnering’, aldus de schepen. ‘De Bloesembus voert je langs de mooiste bloesemlandschappen in de streek. Ook de bloesembezoekjes aan een van onze fruitbedrijven of een rit tussen de bloesems met de PIPO-trein zijn absolute aanraders'.

Het hoogtepunt van de bloesemperiode is de jaarlijkse bloesemzegening met picknickfestival op zondag 24 april aan het kerkje van Guvelingen. De bloesems, bijen, fietsen, huisdieren en tractoren worden dan gezegend voor een goede oogst, voorspoed en veilige fietstochten.