1,9 miljoen euro voor restauratie van steenkoolmijn in Waterschei

In Godsheide hebben enkele buurtbewoners een kerngroep gevormd om na te denken over de toekomst van de Hasseltse deelgemeente. Vanavond nodigen ze alle inwoners uit om de ideeën te tonen en te bespreken. Het doel van deze burgerparticipatie is waken over de leefbaarheid in het dorp, want ook in Godsheide heeft de bouwwoede toegeslagen. Er komen op korte termijn een 300-tal woningen bij, en dat heeft een impact op de woonkwaliteit.