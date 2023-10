Er is wat heisa ontstaan rond een GAS-pv die is opgesteld voor nachtlawaai in een café in Genk. Op het moment van de feiten zouden er enkele cd&v-partijleden aanwezig zijn geweest in het café, waaronder minister Annelies Verlinden en Limburgs partijgezicht Wouter Beke. Het feestje zou uit de hand zijn gelopen, waarbij enkele cafégangers schuttingtaal geroepen hebben naar de politie. De politie Carma bevestigt dat er tegen de caféuitbater een GAS-pv is opgesteld voor nachtlawaai. Dat er sprake was van pv's voor smaad aan de politie wordt formeel weerlegd.