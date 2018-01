Ondanks het matige weer was de kerstvakantie een voltreffer voor het toerisme in Limburg. Met name de toeristische attracties hebben een bijzonder goede kerstvakantie achter de rug. Denk maar aan Winteravonden in Bokrijk of de verlengde skipiste in Peer. Het aantal overnachtingen lag dan weer iets lager dan vorig jaar maar blijft met 160.000 bedden nog goed voor een omzet van 12 miljoen euro.