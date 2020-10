Beginnen doen we met een boodschap van hoop. Maar één die tegelijkertijd ook een fikse waarschuwing is. Want sinds vandaag is Annick Moyaerts uit Gingelom weer thuis. Annick lag 218 dagen in het ziekenhuis met COVID-19. Haar situatie leek uitzichtloos volgens dokters, maar de familie gaf de hoop nooit op en mocht vanmiddag Annick weer verwelkomen. De vrouw van 46 deed bij haar thuiskomst een duidelijke oproep.