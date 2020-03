462 nieuwe coronabesmettingen, 16 extra overlijdens

In Limburg zijn er iets minder dan 300 mensen met het coronavirus besmet. Het totaal aantal besmette personen ligt wel nog hoger, omdat sommige mensen thuis in quarantaine blijven en niet iedereen met symptomen van COVID-19 ook getest wordt. Er zijn voorlopig 4 dodelijke coronaslachtoffers gevallen in onze provincie. Op dit moment zijn er in zo goed als elke Limburgse gemeente coronabesmettingen vastgesteld. Enkel in Voeren zijn er nog geen besmettingen bevestigd. Op deze kaart is te zien in welke Limburgse gemeenten het coronavirus is vastgesteld en hoe vaak: Bron: Sciensano (Het Belgisch Instituut voor Volksgezondheid)Zoals ook te zien in onze fotogalerij bovenaan dit artikel, neemt het aantal besmettingen gestaag toe in onze provincie op slechts drie dagen tijd.Besmettingen in Limburgse gemeenten op 17 maart:Besmettingen in Limburgse gemeenten op 19 maart: Besmettingen in Limburgse gemeenten vandaag, 20 maart:Uit het verslag van Het Belgisch Instituut voor Volksgezondheid blijkt ook dat Limburg met iets minder dan 300 besmettingen, na Vlaams-Brabant (met + 300 besmettingen), het hoogste aantal coronapatiënten telt in Vlaanderen sinds het begin van de epidemie.Bron: Sciensano (Het Belgisch Instituut voor Volksgezondheid)