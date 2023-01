In Limburg is dit jaar elke week een moord of doodslag onderzocht. De 53 ongewone sterfgevallen in 2022 bleken na speurwerk niet allemaal moord of doodslag. Maar 53 verdachte overlijdens, het is een opmerkelijk cijfer in het eerste jaarverslag dat de verzamelde Limburgse recherchediensten presenteerden. De federale gerechtelijke politie heeft die traditie, voor de lokale is het opvallend. Nog in 2022 deden ze 10 arrestaties per week en rolden ze 80 cannabisplantages op. Hadden ze meer middelen, zo klonk het vanochtend, dan zouden de resultaten nog beter zijn geweest.