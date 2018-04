- Er zijn beelden opgedoken van de spectaculaire crash die een Truienaar in Hasselt veroorzaakte na een achtervolging door de politie. De man ging op de vlucht voor een drugscontrole en veroorzaakte een ravage op het Kolonel Dusartplein. - Nog in Hasselt is er op de eerste dag van de installatie van de spiegelpanelen aan het nieuwe stadhuis al een probleem. De panelen zijn beschadigd en worden meteen weer verwijderd. - Met een schokkende ervaring maakt Infrabel de leerlingen van Kindsheid Jesu bang voor de mogelijke gevolgen van spoorlopen. - Buxusmotten richten een enorme schade aan in Limburgse tuinen. - En een nieuw kunstproject in Ethiopië wordt een mijlpaal in het werk van Koen Vanmechelen.