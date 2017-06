70.000 bezoekers voor Beeldig Lommel

Het is nog maar net Juni, maar toch is Alkenaar Jurgen Bollen al bezig met Kerstmis. Hij is helemaal gek van Kerstmis en is nu al gestart met de voorbereiding van een groot kerstdorp in zijn tuin. Jurgen doet dit al enkele jaren, maar dit jaar ziet hij het grootser dan ooit. Zijn ambitie is om Winterland in Hasselt te overtreffen.