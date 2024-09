Puur wil in Diepenbeek met een fusielijst de volstrekte meerderheid halen en N-VA-burgemeester Rik Kriekels van de troon stoten. Dat zegt Patrick Hermans in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Met Puur onder leiding van voormalig burgemeester Hermans slaan PUUR-Diepenbeek, Open VLD en Vooruit de handen in elkaar. De partijen blijven afzonderlijk wel bestaan. Na de chaotische coalitievorming in 2018 werd uiteindelijk Kriekels burgemeester en belandde Hermans in de oppositie. Inhoudelijk liggen de programma's dicht bij elkaar met de ontwikkeling van Demerstrand als sportcomplex en een betere dienstverlening in de gemeente.