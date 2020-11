Aantal besmettingen en ziekenhuisopnames blijven dalen

Het gemiddeld aantal nieuwe coronabesmettingen is weer onder de 9.000 per dag gezakt. In de week van 31 oktober tot en met 6 november zijn gemiddeld 8.260 nieuwe besmettingen per dag bevestigd. Dat is een daling met 46 procent ten opzichte van de week ervoor. Ook het aantal hospitalisaties daalt opnieuw. De voorbije week werden er dagelijks gemiddeld 574 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat is 14 procent minder dan de voorgaande periode van zeven dagen. Gisteren werden 434 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis, 145 mensen mochten het ziekenhuis verlaten. Momenteel liggen er 7.217 coronapatiënten in de Belgische hospitalen, waarvan 1.474 op de afdeling intensieve zorgen. Het aantal overlijdens blijft wel fors stijgen. De voorbije week stierven elke dag gemiddeld 179 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting. Dat is een stijging met 39 procent. Limburgse cijfers In Limburg zijn de afgelopen week 2.004 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat zijn er 1.164 minder dan de week ervoor, ofwel een daling van 37 procent. Momenteel liggen er 269 patiënten in de Limburgse ziekenhuizen, waarvan 79 op de afdeling intensieve zorgen. In de periode van 2 tot 8 november overleden er 34 Limburgers aan het coronavirus.