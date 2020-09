Aantal coronabesmettingen blijft stijgen: gemiddeld 1.232 besmettingen per dag

Het aantal coronabesmettingen in België blijft stijgen. In de periode van 12 tot 18 september kwamen er per dag gemiddeld 1.232 nieuwe besmettingen bij. Dat is een stijging met 50,1 procent in vergelijking met de week ervoor.

Ook het aantal ziekenhuisopnames blijft in stijgende lijn. De voorbije week werden er elke dag gemiddeld 50 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een stijging van 60 procent. In totaal liggen er nu 486 mensen met corona in de Belgische ziekenhuizen, waarvan 87 op de afdeling intensieve zorgen. Het aantal overlijdens blijft wel laag. Per dag sterven er gemiddeld 2 mensen die besmet waren met het coronavirus.